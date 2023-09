La détection pour rejoindre l’équipe de So Foot en stage est ouverte !

Salut toi !

Après la vague de départs en Arabie saoudite, So Foot lance son recrutement pour dénicher de nouveaux talents pour la saison à venir.

Tu étudies le journalisme (ou pas), tu es conventionné.e (ça, en revanche, c’est obligatoire) et tu recherches un stage de trois mois (et plus si affinités) au sein de la rédaction de sofoot.com au cours de cette année scolaire ? Viens te tester le samedi 14 octobre 2023 dans nos locaux situés à Paris. Promis, contrairement à Hugo Ekitike, on ne va pas te mener en bateau et on t’offre même le goûter à la fin, plutôt qu’une place à l’année au loft.

Envoie-nous une candidature complète à l’adresse [email protected] avant le lundi 2 octobre à 23h59, après quoi nous t’avertirons si tu as gagné le droit de choper ton billet de train, de métro et ta plus belle plume et de venir défendre tes chances.

