Karl Toko Ekambi prend sa retraite internationale

Une légende camerounaise raccroche.

Après une décevante élimination en huitièmes de finale de la CAN 2023 face au Nigeria (2-0), du changement était attendu chez les Lions indomptables, mais pas forcément celui-là. Karl Toko Ekambi a annoncé sur Instagram sa retraite internationale. À seulement 31 ans, le joueur d’Al-Ettifaq, en Arabie saoudite (depuis le 30 janvier), met fin à sa carrière avec le Cameroun, forcément atteint par la défaite. « Déçu de ne pas aller plus loin mais fier de mon équipe pour avoir tout donné ensemble . Un quatrième chapitre Coupe d’Afrique des nations se referme, la fin d’une histoire. À jamais un lion indomptable », a-t-il écrit.

Durant ses 57 sélections, « KTE » aura marqué quatorze buts et délivré trois passes décisives. Pour sa seule participation en Coupe du monde (2022), il aura terminé avec son pays à la troisième position du groupe G, derrière le Brésil et la Suisse. En 2017, il connaît le succès sur le plan continental en remportant la CAN face à l’Égypte en finale (1-2).

Le Lion n’est plus indomptable.

