Kanté et Benzema commencent leur aventure saoudienne par une victoire

Noir est le charbon, victorieux est le Nueve.

Pour leurs grands débuts dans la Saudi Pro League, Karim Benzema et N’Golo Kanté n’ont pas fait de détails face à Al-Raed ce lundi soir (3-0). Titulaires tous les deux avec Al-Ittihad pour cette première journée, les Français n’ont pas marqué. Igor Coronado, auteur d’un doublé, et Abderrazak Hamed Allah s’en sont chargés pour permettre aux Tigres de parfaitement débuter ce nouvel exercice.

🆕 Débuts réussis pour Karim Benzema en Saudi Pro League 👊 Victoire facile pour Al-Ittihad face à Al-Raed ✅ pic.twitter.com/Vqd7XtX9tr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 14, 2023

Sous un soleil de plomb, l’ancien madrilène a toutefois glissé une passe décisive à l’international marocain sur l’ouverture du score. Kanté est quant à lui à l’origine du troisième et dernier pion des siens. Al-Ittihad profite de cette large victoire pour occuper la tête du classement avant les deux derniers matchs de cette journée, et notamment l’entrée en lice d’Al-Nassr et CR7 face à Al-Ettifaq.

Reste à savoir le Portugais répondra à son ancien acolyte.