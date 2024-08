Jürgen Klopp reprend du service pour le Borussia Dortmund !

Revoilà Tonton Jürgen !

Fraîchement retraité, Jürgen Klopp profite de sa nouvelle vie, sans les contraintes de son précédent métier d’entraîneur. Mais l’homme qui a remis Liverpool en haut de l’affiche va retrouver un banc de touche le 7 septembre. Pas n’importe lequel puisqu’il s’agira de celui du Signal Iduna Park, le 7 septembre, pour un match en hommage à deux figures du Borussia Dortmund : une équipe sera menée par Lukasz Piszczek, l’autre par Jakub Blazczykowski.

😍 Er darf natürlich nicht fehlen: KLOPPO ist am 07.09. Trainer beim Abschiedszczspiel von Kuba und Piszczu! 🎉 😁 Netter Call der Jungs, da kommt in den nächsten Tagen auch noch mehr. Seid dabei und sichert Euch jetzt Tickets! 🎫 Hier geht's lang: ⚠️ https://t.co/MbFWliTsTD pic.twitter.com/87Y9qo8tFa — Borussia Dortmund (@BVB) August 16, 2024

La présence de Klopp a été annoncée par le biais d’une vidéo où il échange directement avec ses deux anciens joueurs. « Vous avez finalement votre match d’adieu, oh mon dieu ! Et vous voulez vous entraîner avant le match ? Vous êtes stupides ? », balance le Normal One, qui avait guidé le BVB jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2013. « J’achèterais un ticket si je n’étais pas là en tant qu’entraîneur », a-t-il ajouté, histoire de faire la promo de la rencontre.

Le J, c’est vraiment le S.

Dortmund s'offre Maximilian Beier