Julien Stéphan : « On veut se battre pour retrouver les places européennes »

L’heure de vérité arrive pour Julien Stéphan.

Revenu en pompier la saison passée en Bretagne, Julien Stéphan a cette fois eu l’été pour préparer la saison à venir à la tête du Stade Rennais. Avec une ambition : permettre aux Rouge et Noir de retrouver l’Europe à la fin de l’année pour faire oublier la précédente saison totalement ratée où Rennes, candidat à la Ligue des champions, a terminé dixième. C’est en tout cas ce qu’il a rabâché au micro de Ouest-France, malgré le départ de plusieurs cadres comme Martin Terrier, dans une interview fleuve parue ce jeudi : « On fait partie des 8 ou 9 clubs qui veulent finir parmi les sept premiers. On veut retrouver la possibilité de se battre pour ces places européennes, et c’est normal que les supporters réclament cela à Rennes, comme à Lens, Nice, Lyon, Paris, Monaco, Lille, Marseille… Il y a de l’incertitude, mais de l’excitation aussi (…) On a une confiance extrême en interne sur le fait qu’on aura une équipe compétitive. Après, cela dépendra où certains mettront le curseur de la patience… On ne sera pas totalement construit après trois matches, mais au bout de quelques semaines il faudra que des choses se dégagent. Être un peu patient, sans non plus se chercher trop d’excuses, avec l’exigence immédiate nécessaire à un club comme Rennes.»

Attention quand même : dans le football plus qu’ailleurs, la patience a des limites.

Un buteur danois s'engage avec le Stade Rennais