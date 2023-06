Juan Cuadrado et la Juventus, c’est fini !

Ciao Panita.

La Juventus a annoncé le départ de Juan Cuadrado, ce vendredi : « Huit années pleines de joie, de croissance constante et de travail quotidien, mais aussi de sourires, d’énergie positive apportée au vestiaire et à notre monde, de danse, de plaisanteries et d’enthousiasme. C’est ainsi que Juan a conquis les supporters, d’une manière unique et particulière, devenant une référence sur et en dehors du terrain ». Après deux prêts entre 2015 et 2017, chez les Turinois, le joueur a été transféré définitivement en provenance Chelsea. Au total, entre 2015 et 2023, il aura disputé 314 matchs pour 26 buts et 59 offrandes piémontaises.

È stato un viaggio straordinario. Grazie di tutto Panita ❤️ — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2023

Avec les Blanc et noir, le Colombien a remporté 11 trophées, dont 5 championnats d’Italie (2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) ou encore 3 Coupes nationales (2016, 2017 et 2018). Durant sa carrière, il est passé notamment par la Fiorentina (2012 à 2015) ou Lecce (2011-2012). Depuis 2015, le droitier a joué 115 rencontres et marqué 11 buts avec la Colombie. Il n’a pas encore annoncé sa prochaine destination.

Vers un retour au pays ?

