John Textor en négociation exclusive pour racheter Everton

Bientôt un nouveau club pour blanchir les transferts de l’OL !

D’après les informations de The Athletic, John Textor est entré en négociation exclusive pour le rachat d’Everton. Le propriétaire de l’Olympique lyonnais a signé des accords pour acquérir les parts majoritaires des Toffees détenues par l’homme d’affaires iranien Farhad Moshiri. Celui-ci possède aujourd’hui 94% des parts du club anglais, qu’il tente depuis plusieurs années d’écouler. Au début du mois de juillet, il avait été annoncé que le projet de rachat du fonds d’investissement américain 777 Partners avait échoué, la société basée à Miami étant empêtrée dans des litiges financiers et judiciaires. Le propriétaire américain de l’AS Roma The Friedkin Group avait également été intéressé, avant de finalement se retirer en raison d’une dette de 200 millions de livres sterling (environ 234 millions d’euros) d’Everton auprès de 777 Partners.

Il reste toutefois un détail crucial à régler pour John Textor : le règlement de la Premier League interdit la propriété de deux clubs au sein de la même division ; or, l’homme d’affaires américain est co-propriétaire de Crystal Palace à hauteur de 45% via sa société Eagle Football Group. Le président de l’OL va donc devoir vendre ses parts du club londonien, ayant déjà engagé en mai dernier une banque d’investissement pour trouver un acheteur. À l’époque, il avait déjà confié à The Athletic son envie de racheter Everton pour agrandir la galaxie de clubs d’Eagle Football Club (Lyon, RWDM, Botafogo).

Peut-être juste que Jake O’Brien lui manquait.

