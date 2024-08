Alexandre Lacazette ne veut garder que le positif

Il aurait certainement souhaité (et pu) faire mieux.

Mais Alexandre Lacazette, sorti avant même l’heure de jeu lors de la finale perdue en finale des Jeux olympiques contre l’Espagne, va conserver de très bons souvenirs de cette épopée avec l’équipe de France dans la compétition. C’est en tout cas son souhait, comme il l’a indiqué sur France 2.

« Ça reste une belle aventure, surtout pour moi qui n’avais pas porté le maillot bleu depuis des années, et je vais essayer de ne garder que du bonheur. On n’a jamais rien lâché, le public était derrière nous et je ne doutais pas de ça », a ainsi réagit l’attaquant de l’Olympique lyonnais.

Reste à encadrer sa médaille.

Thierry Henry rend hommage à son groupe