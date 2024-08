La terrible série de finales perdues par l'équipe de France

Champion olympique des médailles d’argent.

L’équipe de France a livré un match ébouriffant vendredi au Parc des Princes, mais cela n’a pas suffi pour conquérir le titre olympique. Menés 1-3 puis revenus à 3-3, les joueurs de Thierry Henry ont cédé en prolongation contre l’Espagne (3-5). Un scénario qui a ravivé le douloureux souvenir de la finale de la Coupe du monde 2022, qui avait aussi échappé aux Bleus après une folle remontée au score. Des larmes qui ne sont malheureusement pas isolées quand la France se présente pour le titre…

🇫🇷 La France a perdu 4 de ses 6 dernières finales après avoir remporté ses 6 premières (EURO, Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Coupe des Confédérations, Ligue des Nations). #FRAESP #Paris2024 — Stats Foot (@Statsdufoot) August 9, 2024

La sélection a en effet a perdu quatre de ses six dernières finales majeures. Si les Bleus ont remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations en 2021, ils ont buté sur la dernière marche à la Coupe du monde 2006 contre l’Italie, à l’Euro 2016 face au Portugal, au Mondial 2022 face à l’Argentine et donc aux Jeux olympiques vendredi. On pourrait même ajouter la finale perdue par les Bleues en Ligue des nations en début d’année à ce bilan tristounet. Pour remuer le couteau dans la plaie, la France est aussi le premier pays organisateur des Jeux à perdre une finale masculine en foot.

Même pas d’arbitrage maison, à quoi ça sert d’organiser ?

Désiré Doué regrette un manque d'efficacité