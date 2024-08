Thierry Henry rend hommage à son groupe

Ce n’est pas passé très loin.

Battue par l’Espagne en prolongations lors de la finale des Jeux olympiques, l’équipe de France de Thierry Henry doit se contenter de la médaille d’argent. Une défaite difficile à digérer, certes, mais le sélectionneur a tenu à voir le verre à moitié plein en conférence de presse : « L’équipe s’est battue, c’est super important pour moi. Il y a eu de l’émotion, une médaille et un beau parcours. »

Et l’entraîneur de continuer, rendant hommage à ses joueurs : « Ils n’ont jamais lâché et ont gagné mon respect à vie, pour vivre une aventure humaine extraordinaire. On sait qu’on ne va jamais se retrouver encore ensemble tous là comme ça, c’est juste impossible et on est au courant. Mais ce groupe-là, c’est à vie pour moi. »

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Désiré Doué regrette un manque d'efficacité