Jean Onana vient renforcer l’OM

Espérons qu’il fasse mieux qu’à Bordeaux.

Avec un milieu décimé par la CAN et les blessures (Valentin Rongier), l’Olympique de Marseille devait se renforcer dans ce secteur cet hiver. C’est chose faite avec la signature de Jean Onana, prêté avec option d’achat par Besiktas. L’international camerounais (10 sélections) retrouve la Ligue 1 six mois après son départ du RC Lens, lui qui est également passé par Bordeaux et Lille. A 24 ans, le joueur formé au Portugal connaît déjà septième club.

𝑀𝛼𝑠𝑠𝛼𝑙.𝐼𝛥 / 𝙸𝚖𝚊𝚐𝚒𝚗𝚎 𝙹𝚎𝚊𝚗 𝙾𝚗𝚊𝚗𝚊 𝚛𝚎𝚓𝚘𝚒𝚗𝚝 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚕𝚒𝚊 🔵⚪️ Le milieu de terrain camerounais 🇨🇲 rejoint l’OM en provenance de Besiktas ! En savoir plus 👉 https://t.co/1fwcZnfko2 pic.twitter.com/oW50hANeT2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2024

Suffisant pour voir le Vél chanter du Rihanna ?

