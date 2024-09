Jean-Michel Aulas souffre toujours devant la mauvaise passe de l’Olympique lyonnais

L’ancien patron n’est jamais bien loin.

Plus d’un an après avoir définitivement passé la main à John Textor, Jean-Michel Aulas continue d’avoir un regard aiguisé sur l’actualité de l’Olympique lyonnais. « Mon cœur saigne plus souvent qu’il ne bat sereinement », a-t-il confié dans La Tribune Dimanche au vu d’un nouveau début de saison compliqué pour les Gones. « Mais j’ai bien aimé la remontada de Pierre Sage, affirme-t-il encore à propos de la deuxième partie de saison dernière très réussie. C’est John (Textor) qui a choisi Pierre Sage. (…) Il a des intuitions incroyables. »

Peu d’échanges entre Aulas et Textor

Un nouveau patron américain avec lequel Aulas avoue échanger rarement. « On a fait la paix, on s’est même croisés à Saint-Tropez cet été. Mais on ne se parle pas beaucoup. J’échange avec le directeur général, Laurent Prud’homme, qui est une personne de grande qualité. J’essaye d’aider quand on me le demande », précise-t-il à propos de ses relations avec son successeur.

Le bonheur peut-il revenir un jour entre Saône et Rhône ?

