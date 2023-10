Jaume Roures quitte la direction de Mediapro

La Ligue 1 ne le remercie pas.

Après pas loin de 30 ans passés à la tête de Mediapro, groupe spécialisé dans l’audiovisuel qu’il a fondé en 1994, Jaume Roures quitte la direction de son entreprise. C’est le conseil d’administration qui a entériné le départ de son dirigeant ce vendredi, et confirmé la nomination de Tatxo Benet, vice-président du groupe à son poste.

Le groupe espagnol s’était fait connaître en France en 2018 en remportant l’appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 sur la période 2020-2024, contre la somme de 800 millions d’euros par saison. Mediapro lance une chaîne spécialisée, Téléfoot, mais l’affaire tourne court quand le groupe refuse en octobre 2020 d’effectuer son second versement à la LFP. L’entreprise souhaite renégocier les droits à la baisse à cause de la crise du Covid-19, ce à quoi les clubs s’opposent, et qui mènera à la fin du contrat en février 2021.

En tout cas, il ne devrait pas profiter de sa retraite dans l’Hexagone.

