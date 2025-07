Antonio Conte flippe pour la saison à venir

Ayant déjà été champion avec d’autres clubs, il connaît les saisons d’après.

Et visiblement, il n’en garde pas forcément un bon souvenir : entraîneur de Naples avec qui il vient de remporter la Serie A, Antonio Conte semble très craintif concernant l’exercice à venir. « Cette année sera très difficile, inévitablement, a ainsi commencé le technicien italien, en conférence de presse. Il y a un passé très récent que nous ne devons jamais oublier, même les événements négatifs. »

« Par définition, ceux qui remportent le Scudetto sont favoris ou parmi les favoris et nous ne devons pas nous dérober ni nous cacher par peur, a poursuivi le coach, plutôt prévenant. Ce qu’il s’est passé il y a deux ans doit servir de leçon, notamment pour l’environnement. Nous sommes sur le terrain, et nous travaillons, il n’y aura jamais d’envolées imprévues, et nous resterons très humbles. »

En tout cas, ce sera sans Victor Osimhen.

Une clause « anti-Serie A » glissée dans le transfert d’Osimhen à Galatasaray ?