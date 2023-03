Houssem Aouar choisit officiellement la sélection algérienne

Une bonne nouvelle pour les Fennecs ? Ça reste Aouar.

Ça n’est plus du conditionnel : Houssem Aouar va jouer pour l’équipe nationale d’Algérie. Le milieu de terrain de l’Olympique lyonnais l’a annoncé ce jeudi sur son compte Instagram en s’affichant avec le maillot des Fennecs.

🚨HOUSSEM AOUAR 🎙️: « Je suis conscient de ce qui peut se dire sur moi. Je veux dire au peuple que l’Algérie n’est pas un choix par défaut car je suis jeune et j’aurais pu encore attendre 3 ans de plus avant de venir. J’espère qu’avec mes prestations je pourrais les convaincre» pic.twitter.com/8psyZSodFq — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 16, 2023

Par ailleurs, le joueur de 24 ans a accordé une interview à la Fédération algérienne de football, ne manquant pas d’égratigner les Bleus au passage. « Lorsque j’ai choisi de jouer pour l’équipe de France, j’ai ressenti un regret. J’ai senti que je n’avais pas fait le choix qui me convenait. Je ne me voyais pas faire le premier pas parce que ça allait me faire passer pour quelqu’un d’opportuniste », a-t-il déclaré, refusant qu’on assimile sa décision à un choix par défaut. « Si ça avait été un choix par défaut, j’aurais encore pu attendre jusqu’à 27-28 ans. Je n’ai que 24 ans, j’ai encore de nombreuses années devant moi, il me reste plus de dix ans de carrière. C’est un choix du cœur, j’avais ça en tête depuis très longtemps, mais je n’avais pas eu l’occasion. »

🚨🎙️ | Houssem Aouar : « L’Algérie représente quelque chose de très fort pour moi. J’ai regretté d’avoir été en équipe de France ». pic.twitter.com/AYvoakjXKg — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) March 16, 2023

Bien que déjà apparu en Bleu le 7 octobre 2020 pour un match amical contre l’Ukraine, Aouar n’a jamais porté le maillot de l’équipe de France en compétition. Il connaîtra peut-être sa première sélection avec l’Algérie le 23 mars prochain contre le Niger, en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. « J’ai un lien très étroit avec l’Algérie, a-t-il continué. Depuis le plus jeune âge, j’avais pour habitude de m’y rendre tous les étés, avec ma mère et ma famille. J’ai encore pas mal de famille là-bas. »

La réaction d’Islam Slimani ? « Welcome pelo ».

