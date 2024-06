Olivier Giroud ravi de la défense de la France

Un 0-0, ce n’est pas forcément une mauvaise affaire.

C’est le sens des propos d’Olivier Giroud, qui s’est exprimé en conférence de presse après le match nul sans but entre la France et les Pays-Bas lors de la deuxième rencontre des Bleus lors de l’Euro 2024 dans le groupe D. L’attaquant a ainsi mis en avant la défense de son équipe, « clairement un point fort, il faut qu’elle le soit. Après, il ne faut pas que ce soit au détriment de notre animation offensive. Mais aujourd’hui comme contre l’Autriche, on a eu des occasions et je serais plus inquiet si on n’en avait pas. Il faut un brin de réussite, mais je ne suis pas du tout inquiet. Les mecs ont fait une très bonne rencontre, c’est encourageant pour la suite. »

Et l’attaquant d’ajouter, concernant les aspects moins positifs : « L’efficacité, le réalisme, la réussite… On a fait des bons mouvements et on s’est créé des occasions franches, mais voilà… Après, leur gardien fait aussi un bel arrêt sur la deuxième de Grizi. On a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, on en prend davantage dans la gagne. » Un manque d’ambition ? « C’est un peu fort, a répondu, de son côté, Kingsley Coman. Dans une telle compétition, il y a des moments où il faut y aller et d’autres où il faut se calmer. Cela n’avait pas de sens de se découvrir, de laisser des espaces à l’adversaire. »

Même si Xavi Simons a bien failli tout foutre en l’air…

