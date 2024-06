Harry Kane fait tomber un nouveau record

Le King.

En marquant son 47e but en 50 matchs cette saison (club et sélection confondus), Harry Kane vient de faire tomber un nouveau record. L’avant-centre des Three Lions compte désormais 13 buts lors des quatre derniers grands tournois internationaux. Une performance majuscule, puisqu’aucun joueur européen n’a fait mieux. Avec ce pion, il devient aussi le troisième joueur à marquer dans quatre tournois majeurs distincts pour l’Angleterre après Michael Owen et Wayne Rooney selon Opta.

▪️ World Cup 2018 (6) ▪️ Euro 2020 (4) ▪️ World Cup 2022 (2) ▪️ Euro 2024 (1) Harry Kane now has 13 goals across the last four major international tournaments—no European player has more 👊 pic.twitter.com/EV10iPJN1K — B/R Football (@brfootball) June 20, 2024

S’il a ouvert son compteur avec l’Angleterre dans cet Euro, la bande de Gareth Southgate, elle, galère pour l’instant dans sa rencontre face au Danemark (1-1). Virtuellement en tête du groupe C, avec quatre points, les Anglais, favoris de la compétition, peinent à convaincre.

Le meilleur reste à venir ?