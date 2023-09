Haller : « Le titre perdu en Bundesliga me fait plus souffrir que le diagnostic de mon cancer »

Ça ne passe pas.

Quatre mois après, Haller a dû mal à tourner la page. L’attaquant ivoirien s’est confié sur le match nul concédé par son équipe contre Mayence (2-2) et qui a donc offert le titre du Bayern Munich alors que Dortmund était leader de Bundesliga au moment d’aborder la dernière journée de championnat. « Le titre perdu me fait plus souffrir que le diagnostic de cancer à l’époque, s’est-il confié à Bild. Quand on est malade, on ne peut rien faire. Il faut l’accepter et s’en remettre. Mais nous avions le titre en main, nous pouvions tout influencer. »

Au moins, en restant sixième de Bundesliga comme c’est le cas actuellement, le BVB évitera à son attaquant de vivre un nouveau choc.

Pronostic Hoffenheim Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga