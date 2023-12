Gennaro Gattuso : « Si on pense au panettone, on va se prendre une valise »

Les distractions au placard !

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Montpellier, Gennaro Gattuso a diverti les journalistes à la Commanderie. À quelques jours du réveillon de Noël, alors que ce match comptant pour la 17e journée de Ligue 1 sera le dernier avant la trêve hivernale, le coach transalpin a disserté, à sa manière, sur son importance : « Demain, on affronte Montpellier, une équipe qui fait peur en transition. Et ce sera un match très, très difficile. Si on pense à la valise, à papa, à maman, aux enfants, à la grand-mère, au grand-père… on va encaisser beaucoup de buts. J’ai déjà dit ces choses à mes joueurs et je leur ai aussi dit que lorsque j’étais joueur, à partir du 15-17 décembre environ, mes premières années étaient un désastre », raconte l’ancienne boule de nerfs de l’OFI Crète.

Avant de surenchérir : « Ma femme était jeune, elle me stressait pour les cadeaux, concernant l’endroit où l’on devait faire Noël… et je perdais beaucoup d’énergie. Après, avec le temps et l’expérience, je lui ai dit: ‘Tu t’en occupes, je ne peux pas penser à ces choses-là’. Si on pense au panettone, à la bouteille de champagne, ou aux cadeaux que l’on doit apporter à notre famille, demain on va prendre une valise. »

« Genny » est passé à côté d’un rôle dans « Le père noël est une ordure ».

