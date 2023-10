Gattuso : « Quand on voit qu’on parle de guerre tous les jours… »

Tiens, un Italien romantique.

Tout sourire et détendu après la victoire de ses troupes face à l’AEK Athènes jeudi (3-1), Gennaro Gattuso est revenu sur la soirée de l’OM, marquée par les célébrations autour de l’amitié entre les ultras des deux camps. « On va dire que je fais le saint ou l’ange, mais je pense que ce sont des images qu’on devrait voir plus souvent, ce genre de beaux gestes. Quand on voit qu’on parle de guerre tous les jours depuis deux ans, de choses dures… Ces jumelages entre les clubs devraient être plus fréquents, ils apportent de l’enthousiasme dans le football, apprécie le champion du monde 2006, emballé par l’ambiance mise par les 65 092 spectateurs, J’ai dit aux joueurs d’être fiers : ce soir, c’était un record pour le club en Ligue Europa, je l’ai répété. C’est une fierté, quelque chose de grand. »

Après avoir reconnu quelques problèmes causés par le pressing de l’AEK, Gattuso s’est penché sur le cas de Vitinha, très en vue face à l’AEK : « Je suis content du match de Vitinha. Je l’ai sorti parce qu’on avait Aubameyang sur le banc, et c’était le moment pour le faire. On joue dans trois jours. Il aurait pu faire un peu plus parfois, j’aurais aussi pu lui donner plus de temps de jeu. Il sait ce que je pense de lui. Je veux le voir avec le sourire. On a un effectif avec deux attaquants, pas trois. Les associer, c’est possible en cours de match, mais c’est difficile de démarrer avec deux attaquants. » L’Italien a fini par une digression sur l’adaptation de sa génération à celle actuelle, tout en gardant un œil sur l’ouverture du score de Brighton face à l’Ajax, diffusé sur les écrans de la salle de presse.

Comme si cette soirée européenne n’était que le début.

