Gattuso comprend les sifflets du Vélodrome mais défend ses joueurs

Droit dans ses bottes.

La prestation insipide de l’Olympique de Marseille face à Lille n’a guère été du goût des supporters phocéens, qui l’ont fait savoir en sifflant leur équipe. « Je suis content de la prestation mais je comprends la déception du public. J’ai une grande confiance en mon équipe, a réagi l’entraîneur phocéen Gennaro Gattuso dans la foulée. On doit trouver de la continuité dans les résultats et on a encore une grosse marge de progression. On est des professionnels bien payés. Donc je respecte le public qui paie son billet. Ça m’est déjà arrivé d’être sifflé et il y a une seule solution : réagir et travailler. »

Invisible sur le front de l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment été pris pour cible par les travées du Vélodrome, lui qui est à la peine depuis l’entame du championnat. « Je dois défendre mes joueurs, pas seulement Aubameyang. On doit relever la tête, ne rien lâcher et je vais tout faire pour que Pierre réagisse, a poursuivi son technicien. On attend un peu plus parce qu’il s’appelle Aubameyang, il paie un peu sa carrière et son nom. Aujourd’hui on a tous fait des erreurs au plan offensif et je ne vois pas un joueur mort ou désinvolte. On se concentre un peu trop sur lui et ça ne me plaît pas beaucoup. J’irai au feu pour le défendre comme tous mes joueurs. »

Ça tombe bien, il risque d’y avoir pas mal d’incendies à éteindre.

