Gaël Clichy évoque les méthodes de Pep Guardiola à Manchester City

C’est bien connu.

Dans une interview accordée au média turc Tivibu Spor, Gaël Clichy est revenu sur les méthodes de management de Pep Guardiola, sous les ordres duquel il a évolué lors de sa dernière saison à Manchester City (2011-2017). Son passage d’Arsenal aux Citizens l’a bien marqué : « Deux générations différentes. Arsène avait deux assistants et un entraîneur des gardiens. Pep avait huit ou neuf entraîneurs qui travaillaient avec lui », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, les détails sont très importants. Dans le passé, si vous aviez le meilleur joueur, vous gagniez la plupart des matches. Les clubs disposant de budgets plus modestes essayaient de compliquer la tâche des grands joueurs. Il fallait prendre soin de sa santé, de son mode de vie. Il fallait bien dormir, bien manger, bien travailler », analyse le défenseur de 37 ans, qui vient juste de quitter le Servette FC. « L’argent dépensé par le club est très important dans le football d’aujourd’hui. Pep Guardiola avait des règles strictes, mais c’est très normal. Par exemple, si vous pesiez deux kilos de plus que la normale, vous ne vous entraîniez pas ! Vous ne faisiez que courir et travailler à l’écart de l’équipe », a-t-il lâché.

Ce n’est pas Kalvin Philipps qui dira le contraire.

