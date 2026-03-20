La liste de la Colombie pour affronter les Bleus

Une liste à l’accent français. La Fédération colombienne de football a publié, ce jeudi, la liste des joueurs retenus en vue des matchs amicaux de mars. Les Cafeteros se rendront aux États-Unis pour se mesurer à la Croatie puis à l’équipe de France, les 26 et 29 mars.

Convoqué par Néstor Lorenzo, le Nantais Deiver Machado n’est pas le seul visage connu par les fans de notre chère Ligue 1. David Ospina, l’ancien gardien de l’OGC Nice répond à l’appel du pays à 37 ans. Après cinq petits mois à l’Olympique de Marseille, Luis Suárez s’est donné le droit de s’inviter dans le cercle des Colombiens passés par le championnat de France, à l’instar de Juan Quintero et ses 12 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du Stade rennais.

¡𝑳𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝑹𝑮𝑼𝑳𝑳𝑶! 😎👊 Ellos son los 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒐𝒄𝒂𝒅𝒐𝒔 por nuestro Director Técnico Néstor Lorenzo para disputar la Fecha FIFA de marzo 🆚 🇭🇷 y 🇫🇷. 🔗 https://t.co/fS1MxGtHOS#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9FchgD9a1y — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2026

L’éternel James Rodríguez

James Rodríguez est également convié au rassemblement. Du haut de ses 34 ans, la recrue la plus chère de l’histoire de l’AS Monaco continue d’écrire son histoire en équipe nationale de Colombie. Les Bleus devront se méfier du meilleur joueur de la Copa América 2024, toujours au rendez-vous lorsqu’il enfile la tunique de son pays (31 buts et 41 passes décisives en 122 capes).

Finalement, c’est le numéro 10 d’une autre équipe en jaune qui fera plus d’un nostalgique.

Deux gros morceaux pour les Bleus en mars