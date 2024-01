Franck Haise quitte sa fonction de manager général à Lens

Il n’était plus à l’Haise dans cette situation.

Nommé manager général du RC Lens en octobre pour combler le vide laissé par le départ du directeur sportif Florent Ghisolfi à Nice, Franck Haise quitte déjà sa nouvelle fonction. Le technicien artésien va donc pleinement retrouver son rôle précédent, celui d’entraîneur principal. Dans un communiqué, le club sang et or a annoncé ce mercredi que l’ancien milieu de terrain « se recentre ainsi sur les fonctions de manager de l’équipe professionnelle » dans le but « pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première. »

Ce changement de statut au sein de l’organigramme du RC Lens a été rendu possible par différents recrutements, comme celui du coordinateur sportif Frédéric Hebert en octobre. Mais au cours des derniers mois, Haise n’a eu de cesse de rappeler à quel point ce poste multitâche lui demandait beaucoup d’énergie. Sous contrat jusqu’en 2027, le Lensois veut donc économiser ses forces pour donner le maximum de son potentiel tactique à l’équipe première.

C’est autorisé en France ce genre de cumul de postes ?

