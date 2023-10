Fabio Grosso : « Le vestiaire est quelque chose de sacré »

Grosso sur la patate.

Empêtré dans une crise à la fois sportive et institutionnelle, l’Olympique lyonnais touche le fond depuis plusieurs semaines. Ces derniers jours, c’est la présence d’une taupe au sein du vestiaire qui a mis le feu aux poudres, rendant fou l’entraîneur Fabio Grosso. Présent en conférence de presse vendredi, à deux jours du match face à l’Olympique de Marseille, le coach du dernier de Ligue 1 s’est exprimé sur la situation. « Je sais ce que les gens qui travaillent avec moi pensent de moi, a-t-il d’abord lancé. Je sais aussi que je travaille avec beaucoup de passion. Les gens qui travaillent avec moi peuvent le dire. Je suis content de ça. Bien sûr, on a parlé avec les joueurs. J’ai voulu parler avec les joueurs. Pour moi, le vestiaire est quelque chose de sacré. » Quelques minutes auparavant, c’était le latéral brésilien Henrique qui s’était penché sur cette situation ubuesque : « Des choses qui viennent de l’extérieur ne doivent pas entrer dans le groupe. Personnellement, je sais que des choses qui viennent de l’extérieur ne sont pas bonnes pour le club. »

Des propos qui résonnent avec ceux de son coach qui a tenu à rappeler le rôle central de l’intimité du vestiaire. « Les choses du vestiaire, ça ne doit pas sortir, a clamé le Transalpin. Je n’aime pas faire du théâtre, j’aime faire mon travail au maximum de mes capacités », alors qu’il considère ce cadre comme le ciment des potentiels futurs succès de l’OL : « Le vestiaire, c’est le lieu où on construit notre futur. C’est difficile de construire. Alors si on se met en danger, ce n’est pas bon. À la fin de la réunion, j’ai pensé que ce n’était pas fondamental de faire un entraînement en plus de ça. Mais le plus important était de se dire les choses, et on est allés de l’avant. »

Si cet épisode a laissé des traces certaines, on en saura un peu plus dimanche soir sur leur étendue.

