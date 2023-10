Grosso Merdo

L’Olympique lyonnais semble de plus en plus aspiré par la théorie du chaos. Et son entraîneur ne paraît plus savoir sur quel front mener le combat, entre revirement tactique et gestion à vue de son effectif. Dernier rebondissement : un ennemi de l’intérieur saperait son autorité et menacerait le club. « Le parti se renforce en s’épurant », disait Lénine (citant le socialiste allemand Ferdinand Lassalle). Et pour un club de foot ? Avec trois malheureux points au compteur et une place de bon dernier, en passe de se faire distancer par les autres relégables, l’heure devrait pourtant être d’abord à la mobilisation générale, chaque match s’annonçant en une bataille de Valmy. Au lieu de cela, le coach des Gones, embourbé dans un marasme dont il ne devait certainement pas soupçonner l’ampleur, donne presque l’impression d’opter pour la stratégie de la terre brûlée.

Rothen allume la mèche

Tout commence par une intervention de Jérôme Rothen sur RMC : « J’ai essayé d’avoir des gens du vestiaire. Je ne vais pas dire les noms, car ça peut les mettre en difficulté. Mais Grosso, il est déjà sur la sellette. Il n’y a quasiment plus un joueur qui peut “le voir”. Il y a des joueurs expérimentés voire très expérimentés qui m’ont même dit qu’il était parmi les entraîneurs les plus nuls qu’ils ont eus. Il s’est mis tout le monde à dos… » Le buzz fut immédiat. De quoi regretter l’époque où seuls les clashs de Jean-Michel Aulas alimentaient les réseaux sociaux. Depuis, l’ex-Parisien s’étonne des conséquences de ses propos à l’antenne : « Je suis très surpris en effet que l’entraîneur décide de chercher la fameuse taupe. Quand tu commences à chercher des taupes plutôt que des solutions au niveau sportif ou d’essayer de mettre un état d’esprit rassembleur… »

Chacun pour sa peau

Sur le fond, difficile de lui donner tort, quels que soient les jeux de pouvoirs ou d’influence qui se cachent derrière. Quand ils le veulent bien, les joueurs et les entourages peuvent se montrer en effet bavards et généreux en off. Dans le cas lyonnais, ces indiscrétions savamment distillées illustrent un constat bien plus terrible : chacun veut sauver sa peau et se donner le beau rôle pendant que John Textor cultive le déni sur la gravité de la situation. Cette séquence rappelle évidemment la chasse aux sorcières à Knysna quand Patrice Evra crucifiait le « traître » qui avait révélé le clash entre Anelka et Domenech, seul coupable des errements des Bleus lors de cette Coupe du monde. Les fuites et autres petites infos lâchées au bout du fil ne sont souvent en fait que des diversions, de la nourriture pour alimenter les plateaux télé ou les émissions de Jérôme Rothen.

Sauf que cette fois, Fabio Grosso a décidé d’en faire une arme dans son rapport de force avec son équipe. Il a convoqué une sorte de tribunal populaire, exigeant l’autocritique des grandes bouches. Il ne devait certainement pas imaginer qu’elles se dénonceraient. Mais après un psychodrame de plus d’une heure, il a décidé d’annuler l’entraînement de l’après-midi, clin d’œil aux lamentations de son effectif quant aux cadences infernales : « Il paraît que vous êtes fatigués, vous pouvez y aller, repos aujourd’hui. » Le tout à quelques jours d’un choc contre l’OM qui s’avérera décisif pour mesurer si oui ou non l’OL jouera la saison prochaine contre le Red Star et Rodez en Ligue 2.

Bye bye Grosso ?

La crise d’autorité de Grosso ressemble finalement à ses changements permanents de tactique, ou son attitude envers Rayan Cherki. Il donne l’impression de conduire une voiture hors de contrôle. Il appuie sur tous les boutons et toutes les pédales dans l’espoir d’arrêter sa course folle et mortelle. Certes les joueurs fuient leurs responsabilités, aussi bien sur le terrain que devant les médias, et cet épisode confirme cette volonté de reporter sur le coach la faute du futur accident industriel d’une relégation. Mais à jouer le pseudo commissaire politique, Fabio Grosso n’apporte pas une solution, il endosse un rôle et une posture. Le parcours de l’Olympique lyonnais se dirige tout droit vers la descente. Et s’il continue d’occuper les unes de l’actualité du foot français, même la veille d’un match capital entre le PSG et le Milan, il le doit d’abord au spectacle qu’il offre et aussi au petit cours de sociologie des organisations qu’il nous prodigue en direct.

