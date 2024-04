Euro 2024 – Le dispositif de TF1 dévoilé

À vos agendas.

La chaîne de télévision TF1 a dévoilé ce lundi son dispositif pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochains. La liste de Didier Deschamps, que tout le monde attend avec impatiente, sera dévoilée en direct et en exclusivité sur le plateau du 20 heures de Gilles Bouleau le 16 mai prochain.

Pour commenter les douze matchs qu’elle détient, soit deux de l’équipe de France au premier tour et potentiellement le huitième et la demi-finale des Bleus (M6 en diffusera 13 dont la finale), mais également les deux rencontres préparatoires à la compétition, la Une a décidé, sans surprise, de continuer d’accorder sa confiance au duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges comme homme de terrain. Mais ce n’est pas tout. La chaîne mise aussi sur Julien Brun (Amazon Prime) et le consultant Youri Djorkaeff pour commenter certaines affiches. Pour Le Mag, l’équipe reste la même que lors du Mondial 2022, avec Denis Brogniart à l’animation et le quator : Nadia Benmokthar, Adil Rami, Rio Mavuba et la journaliste Marine Marck

Pas de révolution, donc.

