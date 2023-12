Et le meilleur passeur de Ligue 1 en 2023 est…

… Bradley Barcola !

Contre toute attente, le meilleur passeur de Ligue 1 sur l’année 2023 n’est autre que le Parisien récemment recruté à l’Olympique lyonnais. Avec neuf assists, le Français devance Florian Sotoca et Junya Ito grâce à une plus grande efficacité dans cet exercice-là : il n’a en effet disputé que 35 rencontres, soit moins que ses deux concurrents ayant délivré le même nombre de caviars.

📊 Les meilleurs passeurs de Ligue 1 en 2023 pic.twitter.com/0A04UIMWPR — PopFoot (@ThePopFoot) December 21, 2023

Au pied du podium, on retrouve Caio Henrique, Edon Zhegrova, Romain Del Castillo, Benjamin Bourigeaud et Joris Chotard. Mais en termes de ratio, le plus fort dans ce domaine s’appelle Pierre-Emerick Aubameyang : avec 0,41 cadeau par match, l’attaquant de Marseille n’a aucun équivalent.

Pour ce qui est du buteur, pas la peine de discuter : il se nomme, évidemment, Kylian Mbappé.

Gardien du PSG est le plus beau métier du monde, « mais aussi le plus difficile », selon Donnarumma