Erik ten Hag impuissant face aux nombreuses blessures

Malédiction ?

Confronté à de nombreuses indisponibilités de joueurs pour cause de blessures depuis le début de la saison, Erik ten Hag est revenu sur ce problème en conférence de presse à quelques heures de la rencontre face à West Ham ce samedi : « Nous avons fait des recherches à ce sujet, mais il y a tellement de facteurs qu’il est impossible d’en désigner un seul, a déclaré l’entraîneur néerlandais. Mais en ce moment, ce qui est le plus important, c’est que nous devons faire face à la situation et travailler pour que les joueurs reviennent le plus vite possible, car nous savons que nous avons une équipe forte une fois que tout le monde sera à bord. »

L’enquête interne n’explique pas donc pourquoi près de onze joueurs, dont plusieurs cadres, se sont blessés cette saison : « Parfois, il peut s’agir de malchance. Ce qui fait mal, c’est que nous avons eu des problèmes à des postes cruciaux. C’est le cas des défenseurs centraux, il n’y a pas qu’un seul blessé, il y en a plusieurs. Au poste de latéral gauche, nous avons eu beaucoup de mal cette saison – Luke Shaw et Tyrell. Ensuite, sur l’aile droite, nous avons eu des problèmes, autour d’Antony et de Diallo au même moment, a pointé ten Hag. Il ne faut pas oublier Casemiro, un joueur qui a un impact énorme pour nous et qui n’est pas disponible sur une longue période. Il faut faire avec, mais tout le monde comprend que lorsque des joueurs clés ne sont pas disponibles, les résultats s’en ressentent. Mais nous sommes dans une position où nous pouvons changer l’histoire, changer la saison. » Septième à six points de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des champions, les Red Devils ont déjà perdu sept fois en Premier League cette saison.

Espérons pour eux que la routourne va vite tourner, comme dirait Francky.

