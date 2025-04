7 000 supporters stéphanois seront présents à l’entraînement des Verts avant le derby

Qu’ils prennent un short et des crampons, on ne sait jamais.

L’AS Saint-Étienne tente le tout pour le tout en vue du derby face à l’Olympique lyonnais dimanche soir : le club a ouvert l’entraînement de samedi à Geoffroy-Guichard au public. En moins de quatre jours, les 7 000 billets sont partis pour la modique somme de… zéro euro. Pas un centime, pas un kopeck, rien ! Un beau geste de la part du club du Forez pour remercier ses supporters les plus fidèles, ceux qui sont restés toute la saison malgré les contre-performances sportives.

Objectif maintien

L’ouverture de cette séance normalement à huis clos est la conséquence de l’engouement montré par les supporters de l’ASSE pour les entraînements de mercredi et vendredi. « Les dirigeants souhaitent créer une véritable communion entre joueurs et supporters. […] L’ASSE espère renforcer l’unité du groupe et offrir à ses joueurs un supplément de motivation avant cette rencontre capitale », affirme le média stéphanois Le Peuple vert.

En espérant que joueurs et supporters soient au rendez-vous dimanche.

