En Ukraine, un arbitre reçoit un coup de poing en plein match par un homme entré sur la pelouse

L’image du week-end.

Ce samedi se déroulait le toujours très attendu derby de Lviv chez les équipes U19. Le club de Rukh Lviv, premier du championnat, a longtemps été mené au score, avant d’égaliser à dix minutes du terme. Et c’est dans le temps additionnel que les débats ont pris une tout autre ampleur : à la 97e minute, l’arbitre a accordé un penalty aux locaux, ce qui a déclenché la fureur d’un homme entré sur la pelouse pour en découdre. Il s’agirait du frère du président de l’équipe visiteuse, qui est donc arrivé par-derrière et a asséné un coup de poing dans le ventre de l’officiel, manifestement sans réaction. L’individu a été raccompagné hors du terrain par certains joueurs.

That’s him winded 🍃😮‍💨

After awarding a penalty on 90+7’ for Ruh U19 v Lviv U19 (at 1-1) the referee got a punch in the stomach from the brother of the President of Lviv’s Youth football school…

Standard for a Lviv derby (of sorts) pic.twitter.com/dWBgoUeVJu

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 20, 2023