En Italie, Ignazio Abate viré quelques heures pour une raison lunaire

Ignazio Abate a connu un sacré ascenseur émotionnel, ce vendredi. L’ancien latéral de l’AC Milan est désormais entraîneur de Ternana en Serie C. Son président, un certain monsieur D’Alessandro, l’a licencié jeudi dans la soirée… pour revenir sur sa décision le lendemain matin.

Viré pour ne pas avoir convoqué le fils du président

En effet, selon Casa di C, le président n’a pas digéré qu’Abate ne convoque pas son fils, Mattya D’Alessandro, pour le dernier match. Par conséquent, il l’avait démis de ses fonctions. Mais cette décision n’a pas plu aux supporters, qui l’ont bien fait comprendre à leur président.

En même temps, il n’y avait aucune bonne raison de renvoyer Abate : l’équipe est deuxième de son championnat, à quatre petites longueurs du leader. L’équipe a aussi exprimé son mécontentement quant au départ de son manager. Après avoir longuement confronté le président, les joueurs ont obtenu gain de cause : D’Alessandro est revenu sur son choix, et Abate a repris les commandes, quelques heures après s’être fait virer : « Dans la vie, on fait beaucoup de merde », a déclaré le président. Et il n’a pas tort.

😬 La Ternana ha despedido a Ignazio Abate como entrenador cuando estaba a 3 puntos del liderato en Serie C. Uno de los motivos es no darle minutos a Mattia D'Alessandro, hijo del presidente Stefano D'Alessandro. Puro Calcio. pic.twitter.com/Bg73qHsRdm — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 6, 2025

Ah bah, t’es encore là, toi ?

