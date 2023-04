Emmanuel Macron signe un maillot de l’OM

Le blason avant la fonction.

Emmanuel Macron s’est prêté au jeu de la signature de maillot. Le président de la République était aujourd’hui en déplacement dans l’Hérault et s’est rendu dans un collège de la ville de Ganges, ville située à environ 50 kilomètres de Montpellier. Et c’est au moment où il se retrouve entouré par une foule de collégiens filmant la scène, qu’un de ces jeunes tend un maillot de l’Olympique de Marseille à celui qui se veut fan du club phocéen. Tunique signée dans la foulée au nom de « Louis ».

En visite dans l’Hérault ce jeudi, Macron a été interpellé par un collégien qui lui a demandé un autographe sur un maillot de l’OM. 🤣 #TeamOM pic.twitter.com/FIOQr9b1xY — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) April 20, 2023

Accompagnant Macron, le maire de Ganges, Michel Fratissier, affirmera à haute voix et de manière ironique que le chef de l’État supporte le PSG avant de se reprendre : « Je me suis trompé, excusez-moi. Vive l’OM ! Et vive Montpellier Hérault ! »

Moment de gêne.

