Emiliano Martínez prolonge avec Aston Villa

Fidèle, le Dibu.

Emiliano Martínez et Aston Villa, ce n’est pas près de s’arrêter. Le gardien argentin a prolongé ce mercredi avec le club anglais jusqu’en juin 2029. Arrivé chez les Villans en 2020 en provenance d’Arsenal pour 17 millions d’euros, le champion du monde 2022, bourreau de l’équipe de France, a déjà disputé 160 rencontres avec l’équipe entraînée par Unai Emery.

𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 💜 Aston Villa is delighted to announce Emi Martínez has signed a new contract with the club until 2029! pic.twitter.com/jLf4yB2Lo1 — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 21, 2024

Le portier de 29 ans, qui jouera cette saison la Ligue des champions, a expliqué son choix lors de l’officialisation de sa prolongation : « Quand j’ai commencé à jouer ici, je suis tombé amoureux du club, je suis tombé amoureux des supporters. Mes enfants sont nés ici et vous devez être là où vous vous sentez heureux. Il est certain que je suis heureux ici »

« The Best in the World », il s’agirait de doser Aston Villa par contre.

Amadou Onana débarque à Aston Villa