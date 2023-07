Eduardo Camavinga va retrouver son poste de prédilection

Camavaincra.

Carlo Ancelotti a indiqué ce vendredi en conférence de presse, en amont de la tournée américaine du Real Madrid, qu’Eduardo Camavinga allait retrouver son poste de prédilection en 2023-2024. Exit donc les matchs à dépanner en tant que latéral gauche sur le modèle du France-Tunisie, « Cama » (20 ans) devrait pour de bon être réintégré dans l’entrejeu, sa place naturelle.

« Il a joué latéral dans l’urgence à cause de la blessure de Ferland Mendy. Camavinga est un milieu de grande qualité, qui se projette. L’idée est de l’utiliser comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral. Si Mendy et Fran García sont là, il ne jouera pas latéral », a tranché Don Carlo, qui prévoit également de changer de système et de délaisser son traditionnel 4-3-3 pour une formule sans attaquant de pointe véritable.

Élément de réponse de l’autre côté de l’Atlantique, où les Merengues affrontent Milan le 24 juillet.

