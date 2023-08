Didier Deschamps confiant pour Thierry Henry à la tête des Espoirs

Un travail main dans la main qui devrait plaire au bourreau des Irlandais.

Didier Deschamps a accordé un entretien fleuve à L’Équipe à un moment crucial pour la Fédération française de football avec la récente nomination de Thierry Henry sur le banc de l’équipe de France Espoirs. Adepte de la langue de bois, le sélectionneur des Bleus a d’abord tenu à adresser son soutien à Sylvain Ripoll, qui n’a pas survécu à l’énième échec lors du dernier Euro. Désormais, ce sera à Thierry Henry de gérer ces échéances alors que les Jeux olympiques de Paris arrivent à grands pas. « Thierry est très content d’avoir été choisi. Il était motivé, je suis content pour lui, c’est quelqu’un avec lequel j’ai toujours eu une bonne relation, avec beaucoup de respect. Même si je ne fais pas partie de son cercle rapproché », rappelle son ancien coéquipier en équipe de France.

Didier Deschamps ne cache pas avoir échangé avec le nouvel arrivant au sein de la 3F, tout en annonçant un futur travail en collaboration, comme avec Sylvain Ripoll : « Ce n’est pas Thierry Henry qui est à mon service. Et je ne suis pas à son service. On est là pour fonctionner ensemble. Il y a une réalité qui n’est pas d’aujourd’hui : à la Fédération, il y a une priorité et ce sont les A. Ce qui ne m’a pas empêché, quand il y a une grande compétition, de laisser des joueurs à disposition des Espoirs. Mais, je le répète, ce n’est pas l’un contre l’autre. » Parfois redouté par son égo jugé surdimensionné pour pouvoir manager au mieux un vestiaire, ce que Didier Deschamps balaie d’un revers de main, Thierry Henry n’a plus été entraîneur principal depuis 2021 et son passage à l’Impact Montréal.

Ça devrait faire réagir sur le groupe WhatsApp des champions du monde 98.

