Didier Deschamps : « Benji (Pavard) marque des buts importants  »

Un homme heureux.

À la suite du large succès des Bleus ce mardi soir à Lille en amical face à l’Écosse (4-1), la septième victoire en huit matchs depuis la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, Didier Deschamps avait forcément le sourire. Le sélectionneur de l’équipe de France a eu des mots doux pour Benjamin Pavard, auteur d’un doublé, qui honorait sa première sélection en tant que défenseur central sous le maillot tricolore : « Il marque des buts importants “Benji”, même si c’est pas son registre, c’est un plus. Il a été très efficace, dans un rôle qui lui convient mieux. Son association avec “Ibou” Konaté a été bonne. Il a commencé ici à Lille, il a fini avec le brassard de capitaine ce soir. Après il le sait, dans l’axe, il y a une grande concurrence. Mais cela n’enlève en rien sa belle soirée avec ses deux buts. »

Dans ce style de rencontre, certains marquent des points, d’autres en perdent. Didier Deschamps est revenu sur le cas d’Eduardo Camavinga, auteur d’une belle boulette sur l’unique but écossais de la soirée : « Il fait une grossière erreur. Il a mis du temps à s’en remettre. Il était moins libéré que d’habitude, mais le fait d’avoir égalisé, puis d’avoir pris l’avantage, il était mieux. On parle de jeunes joueurs, a déclaré le sélectionneur. “Cama” est au Real Madrid, l’erreur est possible, ça passe par là, mais il a bien réagi par la suite, notamment en deuxième période. »

Calinothérapie.

Benjamin Pavard : « Je sentais que je pouvais marquer »