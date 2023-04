Deux sites de paris italiens payent déjà ceux qui ont misé sur Naples

Étonnamment, en France, les bookmakers n’ont pas encore payé ceux qui ont parié sur Lens.

Vainqueurs 1-2 à Lecce ce vendredi, les Napolitains se rapprochent très rapidement du Scudetto, alors que la Lazio, le dauphin, compte 19 points de retard et un match en moins. Tandis qu’il ne reste plus que neuf journées à disputer, les carottes sont quasiment cuites, même si ce n’est pas encore fait mathématiquement. Toutefois, Goldbet et Better, ont décidé de prendre de l’avance et de déjà payer les gains à ceux qui avaient misé sur le titre de Naples, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Au début de la saison, la cote se situait entre 15 et 16 selon les bookmakers. Désormais, il est possible de parier sur la journée à laquelle les Partenopei seront officiellement champions, et s’ils conserveront leur titre l’année prochaine.

Et la cote de Galtier licencié ?