Deux matchs de suspension ferme pour Guela Doué

Tout est dans le titre.

Auteur d’une vilaine semelle sur Nicolas Tagliafico lors de la première victoire lyonnaise de la saison, Guela Doué avait écopé d’un carton rouge dès la cinquième minute de jeu. Le jeune défenseur de 21 ans a appris ce mercredi soir que la commission de discipline de la LFP a décidé de le sanctionner de deux matchs de suspension ferme. Il manquera donc les matchs contre Reims et Marseille après la trêve. Mohamed Bayo, Nicolas Tagliafico, Youssouf Fofana, Hicham Boudaoui et Thijs Dallinga rateront tous également le prochain match de championnat à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant dix rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France et Trophée des champions compris).

🔴 On connaît les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du soir ! 🧐https://t.co/X5vSNal0eC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 15, 2023

Ça ne rigole pas.

