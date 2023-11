Dénouement de folie lors de la dernière journée de D3 norvégienne

Les droits de la D3 norvégienne vont mieux se vendre que ceux de la Ligue 1.

Normalement, quand on gagne 10-1 à la dernière journée et que le titre se joue à la différence de buts, on se dit que c’est dans la poche, non ? Pas en D3 norvégienne ! À égalité de points avant l’ultime week-end de la saison, Egersund (+47) et Lyn (+42) se jouaient ce samedi la première place à la différence de buts en cas de résultat similaire. Ce qui a été le cas. Lyn devait donc boucher un trou de cinq buts, et a étrillé Fram Larvik, déjà relégué, 10-1. Un gros coup ! Le problème, c’est cet unique but des condamnés.

Puisque dans le même temps, Egersund s’est imposé 5-0 face à Vard Haugesund, et fini donc champion pour un seul but d’écart au goal-average. Avec son carton, Lyn aurait été devant en cas d’égalité parfaite, puisque le club comptait une meilleure attaque pour un pion. Mais à cause du but d’Isak Nilsen, Lyn devra passer par les barrages pour tenter de monter en D2.

On leur souhaite bonne chance !

