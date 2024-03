« Dégageons les discriminations », le plan de la LFP pour sa lutte contre le racisme et l’homophobie

Des joueurs vont-ils refuser de porter le badge contre le racisme ?

Ces dernières saisons, le plan concocté par la LFP pour lutter contre l’homophobie a viré au fiasco. Avec certains joueurs qui ont carrément préféré rester en tribunes plutôt que de porter un flocage arc-en-ciel, la Ligue a dû revoir sa copie et lancer la campagne « Dégageons les discriminations ». Cette saison, en plus de la journée contre l’homophobie, il y aura une journée de lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Elle aura d’ailleurs lieu ce week-end. À cette occasion, les maillots de Ligue 1 et Ligue 2 arboreront un patch « racisme football », tandis que l’habituel patch de la Ligue 1 sera en noir et blanc, tout comme les poteaux de corners.

En avant-match, une grande bâche « dégageons le racisme » sera déployée sur les neuf pelouses. Les liquettes portées lors de cette 27e journée seront mises aux enchères dès le 3 avril et les bénéfices seront reversés à quatre associations qui collaborent régulièrement avec la LFP : la Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too. Concernant la journée de la lutte contre l’homophobie, le dispositif sera le même, avec des logos arc-en-ciel, et des patchs spéciaux. Celle-ci aura lieu le week-end du 18 mai.

