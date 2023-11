PSG : Danilo absent plusieurs semaines, Asensio fait son retour

Un de perdu, un de retrouvé.

À l’occasion de la réception de Montpellier pour la onzième journée de Ligue 1, le PSG a fait un point médical et deux informations assez importantes en ressortent. Tout d’abord, Marco Asensio a repris le chemin de l’entraînement cette semaine et pourrait bien faire son retour dans le groupe. Absent depuis le mois de septembre suite à une blessure au pied, le come-back de l’Espagnol donnerait un petit coup de boost au club de la capitale. Mauvaise nouvelle en revanche pour Luis Enrique qui devra se passer de Danilo Pereira, victime d’une lésion de l’ischio jambier droit, et qui sera absent jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale, soit à la fin du mois de novembre.

La taille moyenne de l’effectif du PSG vient de perdre dix centimètres.

Quel impact des nouvelles règles du fair-play financier sur les clubs français ?