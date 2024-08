Dani Olmo annonce son départ de Leipzig

L’Olmo de la fin.

Après avoir remporté l’Euro il y a quelques mois avec l’Espagne, au cours duquel il a été flamboyant, Dani Olmo a annoncé ce vendredi son départ du RB Leipzig. Arrivé en Allemagne en 2020 en provenance du Dinamo Zagreb, le milieu de terrain catalan aura gagné la coupe d’Allemagne à deux reprises, en 2022 et 2023, ainsi que la Supercoupe d’Allemagne l’année dernière. « Un jeune club, un jeune joueur… Nous avons grandi, remporté nos premiers trophées et marqué l’histoire ensemble. Deux coupes et la Super Coupe ne sont que quelques-uns des nombreux moments inoubliables qui resteront toujours gravés dans ma mémoire. Merci Leipzig, tu resteras à jamais dans mon cœur », a sobrement commenté Olmo.

A young club, a young player… We grew up, won our first trophies and made history together. Two Cups and the Super Cup are just some of the many unforgettable moments that'll always stay with me. Thank you @RBLeipzig , you’ll forever be in my heart.#EinmalLeipzigImmerLeipzig pic.twitter.com/NoJEFbs7Gk

— Dani Olmo (@daniolmo7) August 9, 2024