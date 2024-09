Cyril Linette appelle DAZN à baisser le prix de ses abonnements

Telegram peut trembler.

Plus que jamais en campagne pour prendre la succession de Vincent Labrune à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), Cyril Linette se démultiplie ces derniers jours. Ce jeudi, en réponse à l’entretien accordé par le directeur de DAZN France, Brice Haumin, au Parisien, l’ancien directeur général de PMU et de L’Équipe s’est fendu d’un tweet appelant le diffuseur de la Ligue 1 à réduire le prix de ses abonnements, aujourd’hui fixés à 39,99 euros par mois pour l’offre sans engagement et 29,99 euros par mois pour la formule annuelle.

« Je ne suis ni président de la Ligue de football professionnel, ni patron de DAZN et je comprends parfaitement que ces derniers cherchent à sortir de ce bad buzz injuste. Ils ont monté un dispositif en 15 jours ! Mais il me semble qu’ils n’ont pas d’autre choix que de baisser les prix, et rapidement », estime Cyril Linette.

Ou sinon, ils devront se contenter de diffuser la Coupe de la Ligue.

