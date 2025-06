Carton de la Croatie à Gibraltar

La Croatie démarre bien.

À l’occasion de son premier match de qualification pour la Coupe du monde 2026, l’équipe au damier s’est facilement et largement imposée à Gibraltar grâce notamment à deux buts inscrits autour de la demi-heure de jeu : Mario Pašalić a d’abord ouvert le score à la 28e minute, avant qu’Ante Budimir ne fasse le break de (très) près une poignée de secondes plus tard (sur un centre de… Pašalić). Auteur d’un contrôle sublime sur l’action, Franjo Ivanović a ensuite totalement éteint le suspense dans le second acte… et s’est même permis de planter un doublé express, en profitant d’une défense adverse complètement à la dérive.

L’immortel Perišić buteur

De quoi donner des idées à ses partenaires, l’immortel Ivan Perišić y allant de sa réalisation d’une volée maîtrisée et Andrej Kramarić trouvant lui aussi la faille à deux reprises (avec une belle feinte de frappe pour s’ouvrir le chemin des filets sur l’une d’elles). Dans l’autre rencontre de ce groupe L, la Tchéquie n’a pas tremblé devant le Monténégro et s’est offert une troisième victoire en autant de parties : Adam Hložek a donné un précieux avantage à sa nation d’un exploit en solitaire au cœur de la première période, alors que Patrik Schick a doublé le score de la tête dans la deuxième.

Évidemment, Luka Modrić était encore là.

Tchéquie 2-0 Monténégro

Buts : Hložek (23e) et Schick (65e)

Gibraltar 0-7 Croatie

Buts : Pašalić (28e), Budimir (30e), Ivanović (60e et 63e), Perišić (73e) et Kramarić (77e et 79e)

Quand le trophée de champion de Croatie fait le voyage en hélicoptère