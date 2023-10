Contre l’Écosse, Deschamps veut « répartir les temps de jeu »

Retirez votre pick France sur la So Foot League.

À la veille du match amical contre l’Écosse à Lille ce mardi, Didier Deschamps a prévenu les journalistes présents en conférence de presse qu’il ne fallait pas s’attendre à voir l’équipe type débouler à Pierre-Mauroy. « On rencontre un adversaire qui a le même privilège que nous, puisqu’il est déjà qualifié, contextualise le sélectionneur tricolore. Les Écossais ont cette tranquillité et ils le méritent. C’est une belle équipe. C’est un match amical dans la même configuration que le mois dernier, avec le match le plus important qui arrivait en premier. »

Pour ce match en détente, Didier Deschamps veut « répartir les temps de jeu sans mettre les joueurs en difficulté » : « Faire quelque chose de cohérent. Pas en remettant la même équipe, pas en changeant toute l’équipe non plus. » Invité à se prononcer sur les titularisations de plusieurs Bleus, il répond sournoisement que chacun est « disponible ».

Comme le Kyks.

Pronostic France Écosse : Analyse, cotes et prono du match amical international des Bleus