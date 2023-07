Conor Coady et Harry Winks filent à Leicester

2 juillet, deux recrues.

Même relégué, Leicester continue de faire ses affaires sur le marché. Et à première vue, les Foxes n’ont clairement pas l’intention de rester en Championship trop longtemps. Alors que le mercato estival est ouvert depuis deux jours, le club de la famille Srivaddhanaprabha s’est attaché les services de deux joueurs expérimentés. Ainsi, le milieu de terrain Harry Winks, fraichement de retour d’un prêt du côté de la Sampdoria, a définitivement quitté Tottenham. Les deux clubs se seraient entendus autour d’une offre à onze millions d’euros.

Say hello to our new number 🎱 pic.twitter.com/qV4nv2T0Yj — Leicester City (@LCFC) July 1, 2023

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Leicester a officialisé ce week-end l’arrivée du défenseur central Conor Coady, en provenance de Wolverhampton. Là aussi, les Foxes auraient déboursé dix millions d’euros. Au total, les deux joueurs comptent 304 matchs de Premier League et 167 apparitions en Championship. De quoi aider un groupe jeune et en complète révolution à reprendre le chemin de la remontée.

Ready to get started ⏱️ pic.twitter.com/T1AK4nBy1C — Leicester City (@LCFC) July 1, 2023

Une nouvelle arrivée demain ?

