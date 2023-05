Conférence sur Maradona ouverte au public jeudi 1er juin à la rédac !

Ce jeudi à 18h30, So Foot accueille deux spécialistes de Diego Maradona pour une conférence spéciale autour du Pibe de Oro. Conférence ouverte à toutes et à tous, dans la limite des 30 places disponibles.

Organisée à l’initiative de l’écrivain argentin Edgardo Scott se tient ce jeudi 1er juin à 18h30 à la rédaction de So Foot une rencontre-conférence avec Pablo Brescia, professeur en littérature latino-américaine à l’université de Floride du Sud, autour de Diego Armando Maradona, sujet principal de deux de ses livres : Diego Maradona, une étude socio-culturelle & Planète Diego.

La rencontre sera modérée par Javier Prieto-Santos, rédacteur en chef de So Foot et auteur principal du livre collectif « Maradona : fou, génial et légendaire »

Pour réserver votre place (qui sont limitées à 30), prière d’écrire à [email protected]. Attention, premiers arrivés, premiers servis.

Clermont, massif central de Ligue 1