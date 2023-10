Clauss : « Je ne suis plus là pour juste paraître mignon à la télé »

Retour remarqué.

Auteur d’une prestation de haute volée ponctuée par une passe décisive ce vendredi lors de la victoire de l’Equipe de France face à Pays-Bas (1-2), Jonathan Clauss s’est particulièrement fait remarquer pour son retour avec les Bleus. Le latéral a marqué de nombreux points et semble avoir réalisé sa meilleure performance à titre individuel sous les ordres de Didier Deschamps. Treize mois après sa dernière apparition (en septembre 2022, 0-2 contre le Danemark, NDLR), le joueur de 31 ans a confié qu’il n’était plus là pour rigoler.

« J’ai abordé cette saison différemment. Désormais les changements et le rêve sont finis. Je suis arrivé concentré, j’ai laissé les émotions de côté, a insisté Clauss en zone mixte, quelques minutes après la qualification des Bleus pour l’Euro 2024, c’était important pour moi, je voulais le montrer au groupe, et ça y est, je ne suis plus là pour juste paraître mignon à la télé ». Clauss est ensuite revenu sur sa performance : « le coach m’avait dit que l’aspect défensif était plus important que celui offensif. Maintenant, ça fait partie de mon jeu, je ne sais pas si j’ai marqué des points mais je suis content de mes premières sensations après le match. Il y a toujours des choses à parfaire et je le sais. »

