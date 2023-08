Clap de fin imminent entre Guendouzi et l’OM

Une crinière interminable dans la Ville éternelle.

RMC Sport rapporte que Mattéo Guendouzi a disputé son dernier match avec l’OM ce samedi, face à Brest (2-0). Les Phocéens et la Lazio seraient en effet tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain, autour d’une somme avoisinant les 18 millions d’euros (plus 10% d’un futur transfert), soit une plus-value de 7 millions par rapport à son arrivée à l’été 2021.

À un an de la fin de son contrat, l’international français de 24 ans n’était plus vu comme un titulaire par Marcelino, et s’était peu à peu éteint sous les ordres d’Igor Tudor. Guendouzi s’en irait tout de même avec 10 pions et 19 passes décisives dans la besace.

Éliminé de la Ligue des champions, Marseille a déjà remporté le titre de champion de France du mercato.

